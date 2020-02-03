Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", опублікувала у своєму мікро-блозі цікаве і відверте відео

На кадрах артистка позує в червоній відвертій сукні з великим декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Камінської:

«Хмари, як лююююююди😂», - підписала артистка опубліковане відео. Варто відзначити, що шанувальники досі спантеличені – Слава це на кадрах або ж хтось інший, а «нове» обличчя під Славу – зроблено з допомогою якихось фото - або відео спецефектів:

«На травесті Монро схожа😂»

«Спочатку здалося що на фотошопі обличчя Повалій підставили))»

«Монро)) 😉»

«Що за справи»

«Діва просто)))»

На відео видно, як волосся артистки - ким би вона не була - Камінська або Монро - розвивається в сторони, українська знаменитість кокетує на камеру і всім своїм виглядом показує "яка гарна", млосно дивлячись то в об'єктив, то поза нього.

Раніше ми повідомляли про те, що артистка Камінська вирішила згадати свій казковий відпочинок на Балі і похвалилася фото в пляжному вбранні.

На новому опублікованому Славою знімку вона постала перед фанами в темній накидці за типом парео, а також темних трусиках, ймовірно, з комплекту купальника і стильному сонцезахисті також темного кольору.

Волосся своє знаменитість розпустила і позувала, швидше за все, на пляжі. Крім іншого, артистка блиснула підкачаними ніжками на фото:

«Хочу на Балі 😂де мій дельтаплан?😂...», - з гумором подписла свій кадр Слава.

Користувачі активно коментують знімок знаменитості:

"просто Вау"

"Крута"

"Посередньо"

"Офі*енна"

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