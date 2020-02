View this post on Instagram

Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час. Слава из НЕАНГЕЛОВ образца 2010-го года. Вдохновленная клипом «Отпусти», кто помнит? ⠀ Мастер по волосам, кстати, тот же, что и 10 лет назад @efenenko ❤️