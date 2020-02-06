Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала себе у новому свіжому образі

Слава на кадрах позує крупним планом показала, що зробила зі своїм волоссям. Можна побачити, що вона їх вирішила вкоротити. Тепер Камінська поповнила ряди дівчат, які носять каре. На відео можна побачити майстра, який вже не перший рік доглядає за волоссям співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нова методика схуднення – мінус 2 кг за годину.

Слава з НЕАНГЕЛІВ зразка 2010-го року. Натхненна кліпом «Відпусти», хто пам'ятає? Майстер по волоссю, до речі, той же, що і 10 років тому", - написала Слава під роликом.

Фанати встигли переглянути ролик більше 40 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Славка супер", "Простого жіночого щастя, Ви шикарна жінка", "Круто!!! Молодше на 10 років, я б навіть сказала Молодше, а не молодше", "Свіжо! Змін вимагають наші серця", "Багато чекали каре, після новини про розставання", "Милашка", "Краще ніж з довгими. Так свіжо, оновленому.. Славуня-красуня", "Просто гармата", "Дуже гарно".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", опублікувала у своєму мікро-блозі цікаве і відверте відео.

На кадрах артистка позує в червоній відвертій сукні з великим декольте.

«Хмари , як лююююююди😂», - підписала артистка опубліковане відео. Варто відзначити, що шанувальники досі в замішанні – Слава це на кадрах або ж хтось інший, а «нове» особа під Славу – зроблено з допомогою якихось фото - або відео спецефектів.

На відео видно, як волосся артистки - ким би вона не була - Камінська або Монро - розвиваються по сторонах, українська знаменитість кокетує на камеру і всім своїм виглядом показує "гарна", млосно дивлячись в об'єктив, то поза його.

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