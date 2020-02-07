Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" і фаворитка одного з суддів Влада Ями Анна Різатдінова похвалилася розтяжкою

Знаменитість продемонструвала вертикальний шпагат під 180 градусів, при цьому вона стояла на одній нозі і руках, прогнувшись у містку, повідомляє Politeka.net.

Зірка прогнулася в неприродному вугіллі, змусивши замислитися про людські можливості.

На фото вона позує в красивою світлою студії, одягнена у спортивний костюм з написами і топа, а також босоніж. Еластична тканина тільки підкреслила струнку фігуру знаменитості та її пружні частини тіла.

«Трохи про розтяжку. Розробити розтяжку набагато легше, ніж її утримати !! Є міф про те , що якщо ти розтягнувся , то вже на все життя .. на жаль ні!! Після пологів у мене зникло буквально все! І розтяжка і гнучкість. Довелося заново спілкуватися з м'язами, щоб вони згадували , як сідати на шпагат. Це складний і болісний процес. Але, якщо щодня приділяти розтяжці хоча б 10/15 хв, все буде Головне не зупинятися», – поділилася Різатдінова в мережі.

В коментарях шанувальники гімнастки залишили багато компліментів.

«Виглядає ефектно», «Красуня», «Ганнуся за вашими лініями можна дивитися, милуватися постійно 😍😍😍😍 Реально після пологів все заново треба було починати ( шпагат і так далі 😯😯😯) ось це так...», «Вау», «Прекрасна», «Клас», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова позувала в оточенні рослин за столиком в одному з токійський магазинів-кафе. На ній чорний костюм в обтяжку, а завершила вона образ чорно-білими кедами. Волосся Різатдінова поклала хвилями на плечі.

«Як красиво», «Красива, Ганнуся», « Анна, Ви-сама ніжний весняний квітка», – написали коментатори.

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