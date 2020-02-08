44-річний український шоумен Андрій Джеджула відверто розповів про перший поцілунок

Коли Джеджулі було 14 років, сусід покликав його з собою до "подружки, яка вчить цілуватися". Про це шоумен розповів у програмі "Гостре питання" на "Обозреватель TV".

"Досвідченій" подружці було близько 16 років, а за свою турботу вона отримала прізвисько "Мати". Незважаючи на всю комічність ситуації, ведучий зізнався, що йому навіть сподобалося, і він ніколи не забуде цього поцілунку.

"Дуже смішна історія. У 14 років мій друг, сусід, бере мене за руку і каже: "Ходімо, у нас в школі є подружка по кличці "Мати". Вона вчить цілуватися. По-дорослому, з язиками"… Ну, ми пішли. Ніколи цього не забуду. Картина маслом. Ми сидимо втрьох на лавочці – один, другий, третій – такі ж підлітки, як і я. А їй було, скажімо, 16 років. І вона вчила хлопців молодшого віку. "Наступний, йди сюди!" - згадав Джеджула.

Раніше ми повідомляли, колишня дружина Джеджули, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася в Instagram кадрами зі своїм новим чоловіком - бізнесменом, співзасновником мережі спортклубів SportLife Ігорем Кучеренком.

Санта не любить виносити на публіку своє сімейне життя і рідко, коли ділиться подробицями. Однак днями зоряна пара відзначила 7-у річницю знайомства, і Санта не втрималася. За її словами, вони познайомилися 16 січня 2013 року.

Співачка назвала їх зустріч з Кучеренком доленосною, адже він допоміг їй позбутися від страхів і тривог. А те, що вона молодша обранця на 18 років, мабуть, зовсім її не збентежило.

"Сьогодні рівно 7 років з моменту доленосної зустрічі з чоловіком моєї мрії. І я хочу поділитися з вами дуже особистим і дорогим моєму серцю ❤️ За ці роки я дізналася, що таке справжня любов, турбота і вчинки", - поділилася зірка.

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