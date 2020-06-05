Молитва для кожного, хто зіткнувся зі складною ситуацією в житті

Кожна людина хоч раз у житті зіштовхуються з подіями, коли не обійтися без божої допомоги.

Буває, що люди опиняються в обставинах, коли просто немає сил впорається з ситуацією. І коли сили витримати всі проблеми вже на исходи, залишається тільки молитися всевишньому про допомогу. Передає Politeka.net.

Цю молитву про допомогу не можна читати коли-завгодно. Вона дуже сильна і закликає сили Господа на допомогу терміново.

Читай молитву про термінову допомогу в ті моменти, коли у тебе всередині все стискається від розпачу, коли ти просто не уявляєш, як жити далі, і не зможеш впоратися самостійно, без божественної підтримки.

«Творець мій, Всевишній Господь Бог! Благаю Тебе по волі Твоїй святій зроби мені термінову допомогу, не умедли заради імені Твого.

Господи, почуй, Господи! Пробач, Господи! Внемли і зроби, не умедли заради Тебе Самого, Боже мій.

Допоможи мені побачити Твою очевидне втручання і термінову допомогу в моїй проблемі (назвати проблему).

Господи, я знаю, що Ти швидкий помічник у бідах, і тому я вдаюся до Тебе і знаю, що Ти поспішиш мені на допомогу. А я від усього серця мого прославлю Тебе тепер, потім і у вічності — Отця і Сина і Святого Духа.

Я вірю у Твою обітницю: «Просіть і буде вам дано!». І дякую тобі за то, що Ти відповів терміново на моє прохання з Твоєї волі.

Амінь».

Раніше повідомлялося, що Вознесіння завжди святкується на 40-й день після Великодня, коли християни святкують воскресіння Ісуса Христа після розп'яття на Голгофі. Як свідчить Святе письмо, після воскресіння Син Божий ще 40 днів залишався серед людей.

У християнстві є свята з постійною датою, такі як Різдво і Благовіщення, а є такі, які щороку відзначають у різний час. Багато події прив'язані до Великодня - найголовнішого моменту для православних. Дату Пасхального неділі визначають за спеціальним календарем - Пасхалії, а вже від неї відраховує дні до Вознесіння.

В 2020 році Великдень відзначали 19 квітня, тому Вознесіння потрібно святкувати 28 травня. Це свято завжди припадає на четвер, але свято триває ще й у п'ятницю.

Походження свята описано в Євангеліях від Марка і Луки, а також в книзі Діянь святих апостолів. Після розп'яття і воскресіння Ісус Христос ще більше місяця провів на землі, спілкуючись зі своїми учнями і послідовниками. На 40-й день Месія зібрав апостолів в селищі Віфанія неподалік від Єрусалима. Спаситель благословив своїх учнів на горі Оливна і розповів про те, що незабаром вони будуть хрещені Святим Духом, щоб далі нести божу істину. Після цього Ісус на очах у людей вознісся на Небеса у плоті.

Після цього два ангела повідомили присутніх про те, що в майбутньому Христос повинен повернутися на землю судити живих і мертвих. Апостоли прийшли в Єрусалим і розповіли про ці події.

Під час свята Вознесіння Господнього християни згадують про події на Оливній горі, описаних в Біблії. Вознесіння Ісуса символізує надію людства на порятунок. Відправившись до Господа, Месія відкрив дорогу в Царство Небесне для всіх людей. Але перед відходом він підкреслив, що залишається зі своїми послідовниками духовно.

Дослідники підкреслюють, що Ісус вознісся на Небеса в людському тілі (у плоті), яке було вкрите ранами від цвяхів і списи стражника. Таким чином, він звеличив людство і довів, що кожен може знайти вічне життя завдяки своїй вірі.

Свято 28 травня завершує Пасхальний період, а тому називається «віддання Пасхи». Число 40 (стільки днів проходить від Воскресіння до Вознесіння) є сакральним ще з біблійних часів і часто зустрічається у Святому письмі. Так 40 днів йшов дощ, який викликав всесвітній потоп, стільки ж Мойсей водив євреїв по пустелі після Виходу з Єгипту.

Християни почали святкувати Вознесіння Господнє по всьому світу приблизно з IV століття. В православ'ї ця дата має особливе значення, віруючі сповідаються, просять один в одного прощення, а священики влаштовують святкові служби.

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