Вчені зробили унікальне відкриття

Космічний апарат Solar Orbiter наблизився до Сонця на максимально близьку відстань і зняв явище, про яке досі вчені не знали. Зараз знімки вивчає NASA, про це повідомляє Європейське космічне агентство, пише Politeka.net.

Міжнародна космічна місія Solar Orbiter під управлінням Агенції США та Євросоюзу була запущена в Космос 10 лютого 2020 року. На борту місії шість дистанційно керованих телескопів, а також чотири пристрої для стеження за простором навколо самого апарату.

За три місяці було зроблено вже кілька тисяч знімків, але найголовніше - цей апарат вперше в історії зробив знімки Сонця з найближчої за всю історію астрономії відстані, знаходиться він в 77 мільйонах кілометрів від зірки - майже посередині між нею і Землею.

Завдяки цим знімкам, вчені змогли виявити нове явище на Сонці, яке тимчасово назвали «вогнищем» і відзначають, що вони навіть не очікували отримати такі результати на початку роботи космічного апарату. Тим більше, що основне завдання апарату - збір даних з наборів інструментів, завдяки яким будуть зібрані знання про походження сонячного вітру і потоку заряджених частинок, які впливають на всю сонячну систему.

У космічному агентстві вже відзначили, що «вогнища» - це мініатюрні «родичі» сонячних спалахів, які ми можемо спостерігати з Землі. Вони в мільярди разів менше і знаходяться майже всюди на поверхні сонця.

Зараз астрономи точно не розуміють природу «вогнищ», проте вже існують теорії, що вони можуть сприяти одному з найзагадковіших явищ - коронарному нагрівання. Йдеться про сонячну корону - найвіддаленішій шар атмосфери Сонця, який простягається на мільйони кілометрів. Його температура значно вище, ніж на поверхні зірки і досягає понад мільйон градусів. Десятиліття досліджень не дали чіткого розуміння механізмів нагрівання сонячної корони.

Європейські вчені сподіваються, що вирішать загадку температури зовнішнього шару сонячної атмосфери завдяки новим даним з апарату Solar Orbiter. Крім наближених знімків, він здатний виміряти магнітне поле на частини Сонця, недоступної з Землі.

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