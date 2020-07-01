Українці повинні бути готові до кількох магнітних бурь в липні

Як передає Politeka.net, про це інформує Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

За інформацією фахівців, магнітні бурі у липні доставлять масу клопоту метеочутливим людям.

Відомо, що у другому місяці літа очікується кілька сильних геоштормів, які будуть йти один за іншим.

Перший серйозний спалах на Сонці очікується вже 4 липня. І після нього ще будуть два спалахи - 6 і 7 липня. Таким чином, як повідомляють фахівці, магнітосфера буде збудженою з 4 по 7 липня.

Сама магнітна буря не буде потужною, але через тривалість вона відіб'ється на самопочутті деяких людей.

Серйозні магнітні коливання, як розповідають науковці, ще очікуються 30 і 31 липня.

Проблеми зі здоров'ям у ці дні можуть виникнути у метеозалежних, а також у людей, що мають проблеми з серцем, тиском та іншими серцево-судинними недугами.

"Біль у серці, підвищення або зниження артеріального тиску. Зміна настрою, поява головного болю, а також відчуття пульсації у скронях. Це стан, коли пацієнт сам не може пояснити, що з ним відбувається", - попередив лікар Віктор Сидоренко в ефірі українського каналу.

У такі дні фахівці рекомендують українцям відмовитися від спиртного, жирної/гострої їжі і кави. У раціоні повинні переважати овочі, фрукти, і необхідно дотримуватися особливого питного режиму.

У дні метеоштормів вчені також радять висипатися, уникати стресів і зайвих фізичних навантажень. А людям з хронічними хворобами краще звернутися за консультацією до свого сімейного лікаря і тримати під руками необхідні ліки.

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