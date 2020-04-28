Потенційно небезпечний астероїд 52768 (OR2 1998) наблизиться до Землі на мінімальну відстань

Як передає Politeka.net, цю інформацію підтвердили вчені NASA.

За даними фахівців, небезпечний астероїд 52768 пронесеться повз Землі вже завтра, 29 квітня о 12:56 за Києвом. Космічний об'єкт пройде мимо нашої планети на відстані приблизно 6 млн км.

Як підрахували вчені NASA, швидкість астероїда складає близько 8,7 км в секунду (31 320 км/ч), а його розміри - від 1,5 до 4,1 км в діаметрі/

Астероїд, який астрономи виявили ще в 1998 році, був класифікований як "потенційно небезпечний".

Відомо, що космічне тіло один оберт навколо Сонця він робить за 1345 земних днів або 3,68 земного року, максимально віддаляючись від нього на 561 млн км і наближаючись на 152 млн км.

Наступного разу астероїд пронесеться повз нашій планеті 16 квітня 2079 року, і найцікавіше, що відстань між ним і нашою планетою складе всього 1,77 млн км, що приблизно в 4,6 рази більше середньої відстані від Землі до Місяця.

Ближче до Землі астероїд виявиться 29 квітня, о 09:56 за Гринвічем (11:56 за Києвом). За космічним тілом можна буде спостерігати через прості телескопи.

За умови, якщо астероїд 52768 (OR2 1998) впаде на Землю, то відбудеться глобальний катаклізм. Попередні розрахунки вчених показали, що може утворитися кратер діаметром в 10 км. Всі живі організми на відстані сотень кілометрів загинуть.

Раніше ми розповідали про те, що Україну накривало рідкісне небесне явище. Як відомо, українці могли стати свідками метеоритного дощу Лириды, який перебував в активній фазі в кінці квітня.

За словами експертів, зорепад Ліриди, який був у розпалі, характерний чи не найбільшими спалахами в небі, і чи не найдовшим слідом, після згорілих в атмосфері метеоритів.

Перший пік зорепаду припав на ніч з 21 на 22 квітня, другий - з 22 на 23 квітня.

Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

Як повідомляла Politeka, лікарі розповіли, що відбувається з організмом при перепадах погоди.

Також Politeka писала, що фатальний удар з космосу обрушиться на Україну: як пережити три дні пекла, названа фатальна дата.