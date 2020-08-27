Успіння Пресвятої Богородиці віруючі щорічно відзначають 28 серпня

Цей день є дуже значущим для всіх мирян.

Як свідчать давні традиції в цей день люди приносили в храм зрізані колосся і насіння, щоб освятити зі святою водою. На полі залишали лише один невеликий снопик, перев'язували його стрічкою і промовляли: "Дай Бог, щоб на наступний рік був щедрий урожай!"

Щоб убезпечити себе від бід і невдач в святковий день не можна лаятися, лихословити і бажати комусь зла. Так само варто утриматися від алкоголю, дозволено випити лише трохи церковного червоного вина.

Що потрібно обов'язково зробити в цей день:

Віряни намагаються відвідати Всенічне бдіння в церкві, і помолиться біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

Потрібно всією сім'єю помолитися Божої Матері, оскільки, в Успіння Богородиця чує всіх, хто звертається до неї щиро і з чистою душею.

За старовинною традицією, в свято починали робити заготовки на зиму, варити медовуху, збирати гриби, ягоди, горіхи. Однак в наш час категорично не можна працювати як по дому, так і на городі.

В Успіння важливо допомагати нужденним, подавати милостиню, дарувати світло і любов ближнім.

Із закінченням Успенського посту починалася пора сватання і весіль. За давнім повір'ям, Сватання на Успіння - до щасливого шлюбу і вічної любові

Що забороняється робити в це свято:

Ні в якому разі не можна конфліктувати, з'ясовувати стосунки і сваритися. Це свято світле, мирне. День призначений для молитов і приємного спілкування з рідними і близькими людьми.

Категорично заборонено в це свято стригтися. Крім того, варто бути обережними, надягаючи нове взуття, адже вона може виявитися незручною, а якщо на ногах в цей день натерти мозолі, то, швидких радощів в житті чекати не доведеться.

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