Слова служителя культа прозвучали очень и очень неоднозначно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой отечественной войны

Это произошло 22 июня во время открытия для прихожан главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Выступая перед военными, а также собравшимися на открытие высокопоставленными чиновниками, он заявил буквально следующее:

«Пусть Господь преклонит милость свою над отечеством нашим, над народом нашим и нашими Вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю!».

Такая речь вызвала недоумение у пользователей соцсетей.

«27 млн. дедов, кто полегли, и подумать не могли, что через 75 лет будут поздравлять с началом войны 👎», «Дедушка старый, дедушка болен...», «Больное государство, больная церковь, больные руководители РФ. Сумасшедший дом или новая утопия ...?», – пишут под видео.

Ранее мы писали о том, что патриарх Кирилл освятил главный военный храм России. На это мероприятие президент России Владимир Путин не явился, хотя ранее собирался посетить церемонию.

Согласно проекту, высота собора вместе с крестом составляет 95 м. Таким образом, из российских соборов выше него только храм Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевский собор (102 м).

Инициатором строительства культового сооружения в 2018 году стал министр обороны Сергей Шойгу. На его создание собрали около 3 миллиардов рублей пожертвований, еще 2 млрд и 950 млн выделили из бюджетов Москвы и Подмосковья соответственно.

Еще до своего открытия храм оказался в эпицентре скандала после того, как в нем обнаружили мозаику с портретами Путина и Шойгу. Вскоре ее убрали.

Напомним, Путина и Шойгу увековечили в храме.

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