Тільки в разі її виконання в країну хлинуть інвестиції

2021 рік стане початком економічного розвиток України і приходу зарубіжних інвестицій, але тільки за умови, що війна на Донбасі закінчиться

Про це відомий астролог Влад Росс розповіла в інтерв'ю "УНІАН».

Однією з тем, яка найбільше цікавить українців зараз, є місцеві вибори. За депутатами такими всього кілька місяців, тому що в наступному році на їх місце прийдуть інші політики.

Не обійдеться і без сюрпризів:

"Коли треба буде, на місцях поміняють мерів, які не впоралися з коронавірусом або просто не справляються, будуть замінювати інші. Мери основних міст-мільйонників можуть несподівано помінятися".

Що стосується ситуації на Донбасі, то Росс зазначає наступне:

"У нас кровопролиття в цьому році не світить. Навіть якщо війна на Донбасі зараз вибухне, то все одно закінчиться холодом, тому що Сатурн — найхолодніша планета, вона охолоджує всі нерозумні випади".

Не оминув увагою астролог і епідемію китайського вірусу. Вона, впевнений астролог, буде страшніша за конфлікт на Донбасі, оскільки матиме багато жертв.

Раніше ми розповідали про те, що Росс передбачив зміну позиції глави РФ по Донбасу.

"У грудні для Путіна складеться безвихідна ситуація, коли на нього тиснутимуть з усіх боків: буде чинитися тиск Заходу, великі проблеми буде створювати Білорусь, вся Росія буде бунтувати проти нього – від Хабаровська до Москви. Саме в цей момент Україні буде найлегше вирішити з Путіним свої питання і підписати мирну угоду", – пояснив він в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, астролог передбачив незавидне майбутнє Білорусі.

Як повідомляла Politeka, відомий астролог розповів про майбутнє Зеленського.

Також Politeka розповідала, що астролог визначив скільки відведено Путіну, названа фатальна дата.