Астролог Влад Росс спрогнозировал смерть президента РФ Владимира Путина

Свой коментарий специалист дал в интервью "Главреду".

По словам Росса, протесты с Хабаровска перекинутся и на другие города РФ, вплоть до Сибири и в итоге Владимир Путин потеряет свою власть.

"В 2021 году режим Путина падет. Спустя непродолжительное время случится и скорая смерть Путина – 2022 год он точно не переживет, поскольку годовой соляр на 7 октября 2021 года у него последний", – заявил астролог.

Ранее российская экстрасенс Юлия Мечникова заявила, что глава Кремля Владимир Путин перед смертью будет мучиться.

"Путин очень скоро умрет из-за болезни, — уверена она. – И у него будут очень сильные предсмертные муки. Все это ему будет дано за его грехи. Ведь рано или поздно это должно случиться и ненависть такого огромного количества людей его настигнет", - рассказала ясновидящая.

Кроме того, бывший сокурсник российского лидера Юрий Швец утверждает, что российский президент серьезно болен.

Бывший КГБист напомнил, что американские журналисты увидели биотуалет, который российский лидер взял на Нормандскую встречу. По его словам, это свидетельствует об ухудшении здоровья Владимира Путина.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе



