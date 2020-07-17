Президент Украины Владимир Зеленский может досрочно уйти в отставку

Такое мнение озвучил известный астролог и политический эксперт Влад Росс, передает Главред.

Он предположил, что 2021 год станет самым сложным для Владимира Зеленского, а риск покинуть должность будет наибольшим.

"Большой вопрос – удержится ли Зеленский у власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, ниспровержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться целый год в Водолее", – предположил астролог.

По словам эксперта, Владимир Зеленский - водолей, поэтому в 2021 году "для него все это – хуже не придумаешь".

"…2021-й – это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка", – резюмировал политический эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы писали, что стало известно, как могут вырасти зарплаты медработников, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время совещания

В частности, на совещании обсудили возможность повышения зарплат медработникам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь).

Не исключено, что выплаты могут пересчитать уже с 1 сентября 2020 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", – заявил Зеленский во время совещания.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.