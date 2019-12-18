19 грудня вважається відповідним святом, коли ворожіння на день Святого Миколая допоможе виконати бажання, дізнатися долю, а дівчатам — ім’я майбутнього чоловіка
Як і в усі дні, перед різдвяними святами молодь традиційно любила проводити ворожіння на день Святого Миколая. Хоч свято присвячене християнському святому, але тісно пов’язане з народними віруваннями.
Згідно з повір’ям, саме свято Миколая Чудотворця є могутнім магічним часом, коли найкраще проводить ритуали, спрямовані на виконання заповітного бажання, на судженого і подальшу долю.
До дня Святого Миколая дівчата готувалися завчасно: обирали найкращі вбрання до майбутніх святок, молилися про вдалий шлюб і загадували бажання, збираючись разом у ніч з 18 на 19 грудня.
Ротару після повернення в Росію дивно повелася: "відмовилася від..."
Аномальна погода накриє Україну, зима знову здивує: до чого готуватися
Каменських влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені, Данилко не зміг стриматися: "Це бомба"
Астаф'єва скинула одяг заради інтимних фото в мереживах: "Все своє і натуральне!"
Ворожіння на день Святого Миколая на судженого. Увечері дівчата виходили на вулицю і знімали лівий чобіт, закидаючи його за ворота. Наскільки далеко він полетів від забору, настільки далеко вона мала поїхати після весілля. А куди ніс взуття показав, звідти і наречений з’явиться. Якщо чобіт вказував на будинок дівчини — ходити ще рік у дівках.
Ворожіння на весілля. Підходить для трьох подружок, кожна з яких мала взяти цибулину, посадивши її або в воду, або в землю. Чия цибулина проросте в день Святого Миколая, та й буде заміжня першою.
Ворожіння на день Святого Миколая на долю. Уночі потрібно підійти до вікна так, щоб добре бачити місяць. Взяти дзеркальце і направити на місяць так, щоб бачити його відображення. Після потрібно довго дивитися в люстерко, і ви помітите вже не один, а кілька місяців. І ось те число місяців, яке ви помітите, розповість про те, наскільки велика буде ваша майбутня сім’я.
Крім того, напередодні свята сняться віщі сни. Таке сновидіння важливо запам’ятати і перед сном загадати бажання. Наприклад, сказати «Мій ряджений прийди до мене водиці напитися» і поставити поруч із ліжком стакан води. Те, що привидиться уві сні в цю ніч, тлумачити краще без сонника.
Нагадаємо, коли Тетянин день: заборони і прикмети свята.
Як повідомляла Politeka, прикмети і ворожіння на Хрещення: як дізнатися свою долю і захиститися від нечистої сили.
Також Politeka писала, кому категорично не можна ставати хрещеними батьками.