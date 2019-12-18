19 грудня вважається відповідним святом, коли ворожіння на день Святого Миколая допоможе виконати бажання, дізнатися долю, а дівчатам — ім’я майбутнього чоловіка

Як і в усі дні, перед різдвяними святами молодь традиційно любила проводити ворожіння на день Святого Миколая. Хоч свято присвячене християнському святому, але тісно пов’язане з народними віруваннями.

Згідно з повір’ям, саме свято Миколая Чудотворця є могутнім магічним часом, коли найкраще проводить ритуали, спрямовані на виконання заповітного бажання, на судженого і подальшу долю.

До дня Святого Миколая дівчата готувалися завчасно: обирали найкращі вбрання до майбутніх святок, молилися про вдалий шлюб і загадували бажання, збираючись разом у ніч з 18 на 19 грудня.

Ворожіння на день Святого Миколая на судженого. Увечері дівчата виходили на вулицю і знімали лівий чобіт, закидаючи його за ворота. Наскільки далеко він полетів від забору, настільки далеко вона мала поїхати після весілля. А куди ніс взуття показав, звідти і наречений з’явиться. Якщо чобіт вказував на будинок дівчини — ходити ще рік у дівках.

Ворожіння на весілля. Підходить для трьох подружок, кожна з яких мала взяти цибулину, посадивши її або в воду, або в землю. Чия цибулина проросте в день Святого Миколая, та й буде заміжня першою.

Ворожіння на день Святого Миколая на долю. Уночі потрібно підійти до вікна так, щоб добре бачити місяць. Взяти дзеркальце і направити на місяць так, щоб бачити його відображення. Після потрібно довго дивитися в люстерко, і ви помітите вже не один, а кілька місяців. І ось те число місяців, яке ви помітите, розповість про те, наскільки велика буде ваша майбутня сім’я.

Крім того, напередодні свята сняться віщі сни. Таке сновидіння важливо запам’ятати і перед сном загадати бажання. Наприклад, сказати «Мій ряджений прийди до мене водиці напитися» і поставити поруч із ліжком стакан води. Те, що привидиться уві сні в цю ніч, тлумачити краще без сонника.

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