28 червня відзначають важливе свято - День Конституції України

Politeka.net розповість вам, як і коли з'явився основний закон, а також що ця подія означає для українців.

Історія появи Конституції України

Перший варіант основного закону на території сучасної України з'явився ще в 1710 році - «Конституція Пилипа Орлика», яка офіційно називалася «Договори і постанови прав і вольностей військових…». В документі були прописані права та обов'язки козаків, а також їх гетьманів.

Друга конституція в українській історії була затверджена у 1918 році Центральною Радою УНР, яка оголосила себе суверенною і незалежною державою. Це документ мав силу досить недовго, адже вже через кілька років Україна стала частиною СРСР. У радянську епоху Конституцію Української республіки кілька разів переписували, остання редакція вийшла в 1978 році. За цим документом українці жили до проголошення незалежності у 1991 році.

Варто відзначити, що після розвалу СРСР стара Конституція використовувалася ще довго, нехай і зі значними змінами. У 1995 році другий президент України Леонід Кучма і Верховна Рада на чолі з Олександром Морозом підписали Конституційний договір, який послужив прообразом основного закону.

Повноцінна версія Конституції сучасної України була прийнята тільки в 1996 році, для цієї мети навіть створили спеціальну комісію на чолі з нардепом Михайлом Сиротою - він став одним із "батьків" документа. Депутати кілька місяців сперечалися про те, яким же має бути Конституція. Тільки між першим і другим читанням внесли близько шести тисяч поправок.

27 червня, під час п'ятої сесії, у Верховній Раді почали розглядати підсумковий проект нової Конституції. Обговорення тривали всю ніч і лише 28 червня близько 9 години ранку парламентарії проголосували: 315 депутатів підтримали документ, 36 натиснули "проти", 12-утрималися, ще 12 не голосували.

Після прийняття рішення спікер Олександр Мороз виголосив истоирческую фразу: «Є Конституція!». Слідом за цими словами залі парамента вперше зазвучав гімн України, зазначений Конституцією, внесли також національний прапор.

Конституція є основним законом України, тобто, має вищу юридичну силу. Всі інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і у відповідності з нею. З 1996 року в документ внесли кілька поправок, але кардинально не змінювали. Створена в умовах протистояння лівих і правих партій, українська Конституція стала зразком компромісу між різними групами і сферами інтересів. В цьому плані основний закон України сильно перегукується з французьким, а також вважається одним з найкращих і найдемократичніших прикладів Конституції.

У 2004 році Парламент вніс зміни до Конституції, змінивши державний устрій України на парламентсько-президентську. Таким чином повноваження президента були урізані, а Верховної Ради і Кабміну - розширені. Однак у 2010 році президент України Віктор Янукович разом зі своєю "Партією регіонів" відправила до Конституційного Суду запит про законність реформи 2004 року. Незабаром суд без погодження з Верховною Радою скасував зміни і повернув Конституцію 1996 року.

Вихідні на День Конституції України

З огляду на величезне значення основного закону для українців, день його прийняття вважається офіційним державним вихідним. Якщо свято випадає на неділю, жителі України відпочивають відразу три дні поспіль, а в 2020 році - саме такий випадок.

В этом году мы празднуем 27, 28 і 29 червня (субота, неділя і понеділок). Що приємно, ні один з цих днів не доведеться відпрацьовувати. Приємніше тільки, коли День Конституції України припадає на четвер, а вихідний додають у п'ятницю - виходить чотири дні відпочинку підряд. Ось тільки п'ятницю традиційно відпрацьовують заздалегідь.

Цікаві факти і традиції Дня Конституції України

День Конституції України - єдине державне свято, закріплене в самому документі. Він прописаний у 161 статті.

Леонід Кучма пропустив ключове засідання Верховної Ради 27-28 червня, проте за кілька хвилин до голосування президент з'явився в сесійній залі. Депутати зустріли главу держави бурхливими оплесками.

Конституцію України могли так і не прийняти, адже перед засіданням парламенту Леонід Кучма оголосив всеукраїнський референдум, на який виніс проект, схвалений президентської Конституційної комісією 20 березня 1996, який Верховна Рада не підтримала. Коли ж 28 червня основний закон був прийнятий, цей указ скасували.

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова у 2008 році, половина українців не сприймають День Конституції України, як свято. Тому в країні практично немає особливих традицій, присвячених цьому дню. Втім, місцева влада та активісти часто влаштовують тематичні заходи: виставки, концерти, виступи, ярмарки або фестивалі, вшановують пам'ять українських героїв. Вулиці міст прийнято прикрашати національними прапорами і символами, а представники влади і знаменитості урочисто вітають українців з Днем Конституції.

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