28 июня отмечают важный праздник - День Конституции Украины

Politeka.net расскажет вам, как и когда появился основной закон, а также что это событие значит для украинцев.

История появления Конституции Украины

Первый вариант основного закона на территории современной Украины появился еще в 1710 году - «Конституция Филиппа Орлика», котора официально называлась «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых…». В документе были прописаны права и обязанности казаков, а также их гетманов.

Вторая конституция в украинской истории была утверждена в 1918 году Центральной Радой УНР, которая объявила себя суверенным и независимым государством. Это документ имел силу весьма недолго, ведь уже через несколько лет Украина стала частью СССР. В советскую эпоху Конституцию Украинской республики несколько раз переписывали, последняя редакция вышла в 1978 году. По этому документу украинцы жили до провозглашения независимости в 1991 году.

Стоит отметить, что после развала СССР старая Конституция использовалась еще долго, пусть и со значительными изменениями. В 1995 году второй президент Украины Леонид Кучма и Верховная Рада во главе с Александром Морозом подписали Конституционный договор, который послужил прообразом основного закона.

Полноценная версия Конституции современной Украины была принята только в 1996 году, для этой цели даже создали специальную комиссию во главе с нардепом Михаилом Сиротой - он стал одним из "отцов" документа. Депутаты несколько месяцев спорили о том, каким же должна быть Конституция. Только между первым и вторым чтением внесли около шести тысяч поправок.

27 июня, во время пятой сессии, в Верховной Раде начали рассматривать итоговый проект новой Конституции. Обсуждения продлились всю ночь и только 28 июня около 9 часов утра парламентарии проголосовали: 315 депутатов поддержали документ, 36 нажали "против", 12 воздержались, еще 12 не голосовали.

После принятия решения спикер Александр Мороз произнес истоирческую фразу: «Есть Конституция!». Вслед за этими словами зале парамента впервые зазвучал гимн Украины, указанный Конституцией, внесли также национальный флаг.

Конституция является основным законом Украины, то есть, имеет высшую юридическую силу. Все остальные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и в соответствии с ней. С 1996 года в документ внесли несколько правок, но кардинально не меняли. Созданная в условиях противостояния левых и правых партий, украинская Конституция стала образцом компромисса между разными группами и сферами интересов. В этом плане основной закон Украины сильно перекликается с французским, а также считается одним из лучших и самых демократичных примеров Конституции.

В 2004 году Парламент внес изменения в Конституцию, изменив государственное устройство Украины на парламентско-президентское. Таким образом полномочия президента были урезаны, а Верховной Рады и Кабмина - расширены. Однако в 2010 году президент Украины Виктор Янукович вместе со своей "Партией регионов" отправила в Конституционный Суд запрос о законности реформы 2004 года. Вскоре суд без согласования с Верховной Радой отменил изменения и вернул Конституцию 1996 года.

Выходные на День Конституции Украины

Учитывая огромное значение основного закона для украинцев, день его принятия считается официальным государственным выходным. Если праздник выпадает на воскресенье, жители Украины отдыхают сразу три дня подряд, а в 2020 году - именно такой случай.

В этом году мы празднуем 27, 28 и 29 июня (суббота, воскресенье и понедельник). Что приятно, ни один из этих дней не придется отрабатывать. Приятнее только, когда День Конституции Украины приходится на четверг, а выходной добавляют в пятницу - получается четыре дня отдыха подряд. Вот только пятницу традиционно отрабатывают заранее.

Интересные факты и традиции Дня Конституции Украины

День Конституции Украины - единственный государственный праздник, закрепленный в самом документе. Он прописан в 161 статье.

Леонид Кучма пропустил ключевое заседание Верховной Рады 27-28 июня, однако за несколько минут до голосования президент появился в сессионном зале. Депутаты встретили главу государства бурными аплодисментами.

Конституцию Украины могли так и не принять, ведь перед заседанием парламента Леонид Кучма объявил всеукраинский референдум, на который вынес проект, одобренный президентской Конституционной комиссией 20 марта 1996, который Верховная Рада не поддержала. Когда же 28 июня основной закон был принят, этот указ отменили.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова в 2008 году, половина украинцев не воспринимают День Конституции Украины, как праздник. Поэтому в стране практически нет особенных традиций, посвященных этому дню. Впрочем, местные власти и активисты часто устраивают тематические мероприятия: выставки, концерты, выступления, ярмарки или фестивали, почитают память украинских героев. Улицы городов принято украшать национальными флагами и символами, а представители власти и знаменитости торжественно поздравляют украинцев с Днем Конституции.

Не лишним будет поздравить с праздником всех своих соотечественников, особенно близких людей.

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