Роксолана Андріївна Підласа - народний депутат України від "Слуги народу", яку називають “шпигункою від Порошенка” і підозрюють у лобіюванні інтересів колишніх роботодавців.

Біографія

Роксолана Андріївна Підласа народилася 25 січня 1994 року в місті Черкаси. Проживає в Києві.

Освіта

Роксолана закінчила Черкаський фізико-математичний ліцей. Підласа економіст за освітою. Вона вчилася в столичному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також у Київській школі економіки. Стажувалася у Представництві Євросоюзу в Україні.

Сім'я

Роксолана не заміжня. Дітей не має.

Кар'єра

Підласа у віці двадцяти років стала співробітницею Американської торгової палати в Україні. Через рік Роксолана почала працювати на посаді проектного менеджера в кризовому Українському медіа-центрі. Тут майбутній політик займалася питаннями комунікації реформ в енергетичній сфері.

В 2015 році вона стала учасницею програми американського Держдепу «Програма лідерства для міжнародних гостей» у напрямку «стратегічні комунікації».

В 2016 році Роксолана Підласа починає працювати в міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Вона була незалежним консультантом і главою команди комунікацій.

В кінці наступного року Роксолана стала радником глави відомства. Цей пост Підласа займала на громадських засадах. Також вона займалася координацією міністерства зі ЗМІ, була виконує функції представника.

В 2018 році Підласа ініціювала створення Національної програми стажування у центральних органах виконавчої влади, яка відкрила міністерства і відомства для молоді. В рамках програми Роксолана була секретарем координаційного комітету та в цілому керувала програмою.

В 2019 році Роксолана на позачергових парламентських виборах обрана народним депутатом України за списком партії «Слуга народу». У списку Роксолана була під номером 104, який виявився прохідним.

У дев'ятому скликанні Верховної Ради народний депутат Підласа входить до складу і займає посаду заступника економічного комітету. Роксолана - член міжфракційних об'єднань - “За ФОПи” (голова), “Рівні можливості”, “ЕКОНОМІКА.NOW”, “Черкащина” і “Інтелектуальна Україна”.

Компромат

Ще перед парламентськими виборами Роксолану засобах масової інформації називали «шпигункою від Порошенка».

Так, блогер Михайло Шнайдер вважає, що Роксолана - "найближча соратниця і за сумісництвом радник Степана Кубіва", який балотувався і став народним депутатом від “Європейської Солідарності”.

У жовтні 2019 року Роксолана потрапила в скандал з-за низки законопроектів. Народна депутатка є однією із співавторів законів щодо регулювання малого бізнесу (про касових апаратах і про кэшбэке). Але за словами екс-парламентарія Борислава Берези і нинішньої народної обраниці Ніни Южаниной, має в цій сфері конфлікт інтересів.

За словами Берези і Южаніної, “до депутатства Роксолана Підласа і сама була фізичною особою-підприємцем, паралельно працювала в уряді радником і при цьому отримувала кошти від громадської організації, засновниками якої є дві компанії: одна з них займається розробкою програмного забезпечення для касових апаратів, а інша - пов'язана з діючим головою Державної податкової служби Сергієм Верлановым”.

В інтерв'ю вона повідомила, що знає ініціатора роздування скандалу навколо неї. Але назвати його ім'я відмовляється, бо не хоче отримати судовий позов про наклеп.

На звинувачення в тому, що вона отримувала зарплати на рахунок ПП, Підласа заявила, що це не зарплата, а оплата консультаційних послуг. Парламентарій пояснила, що не має конфлікту інтересів. Під час роботи в мінекономрозвитку вона була радником, яка не є посадою державної служби. Тому вона мала права бути ФОП.

Борислав Береза у своєму телеграм-каналі написав, що Підласа, будучи ФОП, отримала дохід від підприємницької діяльності від «Фонду підтримки реформ в Україні». Власниками цієї громадської організації є дві структури: юридична фірма «Саєнко Харенко» і «Науково-виробниче і комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «ЭКВО». Остання займається розробкою пакету програмного забезпечення для касових апаратів.

Роксолана Підласа займається проектом закону про введення касових апаратах. Однак заявляє, «ЭКВО» не займається розробкою ПО, так як вона є юридичною фірмою.

“Але Борислав Береза та інші критики депутата вказують на її зв'язок зовсім з іншою компанією - НВП ТОВ «ЭКВО», зареєстрованої в Харкові, з іншими кінцевими власниками. Її основний вид діяльності - розробка програмного забезпечення”.

Південця зазначила наступний факт: "Судячи з декларації пані Пидласого, в 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України... Фактично в 2018 році пані Пидласого була і ФОПОм, і працівником міністерства".

Декларація

У серпні 2019 року Роксолана Підласа подала податкову декларацію про свої доходи за минулий рік.

Народний депутат має квартиру (37,3 кв. м.) в Києві. У 2015 році нерухомість обійшлася їй в суму трохи більше мільйона гривень. Цінного рухомого майна, у тому числі автомобілів, у Підласи не є.

За 2018 рік підприємницька діяльність принесла їй 540 тисяч гривень. Робота в міністерстві - 5,7 тисячі, а банківські відсотки - 38 тисяч.

На рахунках в банках у народної обраниці зберігається двісті тисяч гривень і дев'ять тисяч доларів. Готівкою вона задекларувала 21 тисячу євро.

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