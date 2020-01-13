Владимир Зеленский подписал долгожданный закон об уголовной ответственности за «кнопкодавство»

Как передает Politeka, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины» предусматривает введение уголовной ответственности для депутатов, которые на заседании Верховной Рады умышленно голосовали за своих коллег.

Теперь нарушителям будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, что закон внесли в Раду в конце сентября. В декабре депутаты приняли его во втором чтении.

Ранее мы писали о том, что украинские депутаты никак не хотят отказаться от кнопкодавства, и придумывают для этого весьма необычные способы.

Активисты общественного движения «Честно» заметили, что для голосования за своего коллегу, народные избранники изобрели специальную конструкцию на выдвижном столике.

Конструкция упирается в соответствующую кнопку на персональном пульте, а в момент голосования нардеп подвигает столик вперед, тем самым нажимая кнопку за своего коллегу. При этом приводя механизм в действие порой очень оригинально.

Отметим, что такой способ кнопкодавства позволят избежать обвинений в неперсональном голосовании, ведь формально нардепне касается руками пульта своего коллеги, применяя этот способ.

Такую креативность проявили нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный.

"На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий "кнопкодавитель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир", - рассказали активисты.

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