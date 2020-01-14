Работа ряда министров вызывает недовольство у президента Украины Владимира Зеленского
Такое мнение в интервью Politeka on-line выразил экс-народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Есть информация, что есть ряд министров, работа которых вызывает недовольство у президента. Я не президент, поэтому не буду называть фамилий, но я скажу так: например есть несколько министров, которые есть раздражителями для всего украинского общества. Тот же Тимофей Милованов, который своими законодательскими идеями вызывает негатив у общества.", - заявил экс-нардеп.
Также он выделил еще одного кандидата на уход со своего поста.
"Есть такой министр юстиций Денис Малюська у которого под юрисдикцией места лишения свободы. За последние пятнадцать дней произошло пять бунтов. Если мне сказали, что такое произойдет в 25 колонии Харькова, то я б не поверил. Человек фотографируется сидя на столе с ногами, а в это время происходят бунты в местах лишения свободы", - недоумевает он.
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По его словам кадровые перестановки не просто назрели, а уже перезрели.
"Будем ждать 24 числа, что предложит президент страны", - заключил он.
"Ноябрь-декабрь - именно в этот период вероятная отставка правительства. Очевидно, что изменится и силовой блок. Скорее всего, изменения затронут всех должностей силового блока, кроме руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и, возможно, Министра внутренних дел Арсена Авакова", - считает политолог.
Напомним, Зеленский ошеломил заявлением на глазах у миллионов людей: такого Путин не ожидал.
Как сообщала Politeka, скандал с Зеленским и Трампом разгорается с новой силой: счет идет на часы.
Также Politeka писала, что Зеленский поразил поступком перед встречей с Трампом.