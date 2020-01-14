Работа ряда министров вызывает недовольство у президента Украины Владимира Зеленского

Такое мнение в интервью Politeka on-line выразил экс-народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Есть информация, что есть ряд министров, работа которых вызывает недовольство у президента. Я не президент, поэтому не буду называть фамилий, но я скажу так: например есть несколько министров, которые есть раздражителями для всего украинского общества. Тот же Тимофей Милованов, который своими законодательскими идеями вызывает негатив у общества.", - заявил экс-нардеп.

Также он выделил еще одного кандидата на уход со своего поста.



"Есть такой министр юстиций Денис Малюська у которого под юрисдикцией места лишения свободы. За последние пятнадцать дней произошло пять бунтов. Если мне сказали, что такое произойдет в 25 колонии Харькова, то я б не поверил. Человек фотографируется сидя на столе с ногами, а в это время происходят бунты в местах лишения свободы", - недоумевает он.

По его словам кадровые перестановки не просто назрели, а уже перезрели.

"Будем ждать 24 числа, что предложит президент страны", - заключил он.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что отставка правительства вполне возможна и произойдет осенью.