Олександр Харебін розповів, чому Олексія Гончарука і міністрів України не влаштовують їх зарплати

Як передає Politeka.net, політичний аналітик, перший заступник Національної громадської телерадіокомпанії України (2015-2017) Олександр Харебін розповів, що думає з приводу зарплат міністрів, топ-менеджерів та наглядових рад (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Зарплати міністра, заступника міністра та голови держкорпорації – це трошки різні речі. Міністр та його заступники є політичними фігурами, і вони йдуть не заробляти, а виконувати програму партії. Політик, що йде на посаду міністра, має розуміти масштаб своїх потреб, чи задовольняє його рівень життя і зарплати, який зарплата міністра не забезпечать, тому що перехід їх бізнесу в політику – вкрай складна процедура», – впевнений Харебін.

Він стверджує, що українські зарплати заважають отримати кваліфікованих політиків на керівні посади. Люди звикли отримувати в годину великі гроші, ринкові зарплати.

«Міністр має оплачуватися за ринковими корпоративним ставками, або туди повинні йти альтруїсти, які готові присвятити рік-два-три служінню батьківщині», – зазначив політичний аналітик.

Харебін додав, що поки ми не розберемося зі служінням державі, відповідальністю, в нашому суспільстві будуть хитання.

«Вихідці Гончарука після революції гідності звикли отримувати досить високі заробітні плати через грантові організації, засновані європейськими або американськими інституціями. Розмір цих виплат складає 2-5 тисяч доларів, у кого-то євро за їх роботу з консалтингу, за супровід законопроектів. Це смішні гроші для грантоотримувачів», – зауважив Харебін.

Він також додав, що вони платили податки, будучи фопами, тобто мінімальні.

«Волею долі, після того, як Володимир Зеленський вибрав Гончарука прем'єр-міністром, все це грантополучательская тусовка з маленьких кабинетиков перейшли в кабінет міністрів. Їх зарплати були вищі, ніж в будь-якому секторі економіки, тому що люди такої кваліфікації, коли стали міністрами, не отримували тих грошей, які вони одержували в грантових організаціях. І тим більше, не заслуговують тих грошей, які вони собі виписали», – розповідає Олександр Харебін.

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