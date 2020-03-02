Міністр фінансів України Оксана Маркарова у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук написала, що в лютому держбюджет виконаний на 93,7%

Про справжній стан справ в ефірі Politeka-on-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк. За його словами, Маркарова у своєму звіті зазначила, що, наприклад, митниця виконала план на 76%, тобто не добрала 9 млрд, або 300 млн в місяць (це вже стабільна ситуація), а податкова нібито виконала весь план.

"На тлі зміни уряду, інсайдерська інформація говорить про наступне, що в Кабміні - паніка, в Офісі президента - паніка і в парламенті, в монобільшості, - теж паніка. Чому? Всі люди, які сьогодні оточують президента і які прийшли за рахунок його рейтингу, що про них колись писав Омар Хайям - "легко попасть из грязи в князи, но должен помнить каждый князь, что князь - невечен, вечна - грязь". Так ось, на жаль, президента оточує бруд. І вони бояться, що з'явиться розумна досвідчена людина, і їх дур і фальсифікації...(випливуть назовні, - прим.ред.)", - зазначив Атманюк.

Аналітик акцентував увагу на кількох актуальних питаннях, на які варто було б відповісти міністру фінансів у своєму звіті, але вона цього не зробила.

"У пані міністра варто було б запитати: "Згідно бюджетного розпису, повинні були в лютому відшкодувати 13 млрд автоматичного податку на додану вартість. Скільки ви відшкодували?" І виявиться, що відшкодували 11, тобто 2 млрд ви взяли у підприємств незаконно, перевищуючи службові повноваження і перенесли борг у майбутні періоди. Далі задати: "Пані Маркарова, а ви особисто разом з Верлановим (глава Податкової служби, - прим. ред.) брали участь у "нагинанні" підприємств для того, щоб підприємства вам сплатили наперед платежі, які не повинні платити?" І, виявляється, так, особисто Маркарова запрошувала Нафтогаз до прем'єра (найбільше підприємство), і тільки у Нафтогазу взяли наперед березневі платежі з податку на прибуток і по акцизу 2 млрд 700 млн. Це я навів тільки великі підприємства. Давайте, 5 млрд, які прозвучали, віднімемо від показника того, що вони зібрали, і у нас вийде невиконання по податковій службі країни. У нас вийде збільшення боргів", - заявив Атаманюк.

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