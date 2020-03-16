Фінансист Ерік Найман розповів, чи потрібно купувати долари



Свій прогноз він озвучив в ефірі Politeka On-line (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, охочим придбати американську валюту доведеться почекати.



"Якщо у людини до 10 тисяч доларів, то у неї особливих варіантів немає. Вона може поки посидіти на цих доларах, але як тільки епідемія коронавіруса почне сходити нанівець, я думаю це буде ближче до літа, то тоді можна буде звернути свій погляд на українську гривневу ВДЗ і їх (долари - ред.) купувати", - упевнений експерт.

Тим, у кого доларів більше ніж 10 тисяч фінансист радить відкривати рахунки в американських брокерів.

"Це буде унікальна можливість заробити та купити в два або більше разів дешевше дуже хороші активи", - уклав він.

Раніше ми розповідали про те, що, за прогнозом астролога Влада Росса, коронавірус зійде нанівець відразу ж. Як тільки стовпчики термометрів піднімуться вище +20 градусів.

Всі люди, які бояться зіткнутися з коронавірусом, можуть перечекати епідемію в жарких країнах. Ідеально для цього підійдуть Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

Зазначимо, що станом на 16 березня в Україні вже зареєстровано 5 випадків захворювання коронавірусом. Одна жінка померла.

Нагадаємо, Польща ввела жорсткий контроль на своєму кордоні.

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Крім того Politeka писала, що коронавірус неминучий.