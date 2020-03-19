Українцям досить дотримуватися простих правил, щоб захистити себе і своїх близьких від коронавіруса

Таку думку в ефірі Politeka-online озвучив лікар Костянтин Надутий. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця). За його словами, тим, хто сидить вдома, потрібно дотримувати всі рекомендації, які озвучує МОЗ.

Надутий зазначив, що найнебезпечніші ті речі, до яких доторкається багато людей. До них краще не торкатися голими руками. Це дверні ручки, кнопки ліфта, кошики для продуктів у супермаркетах.

Лікар зазначив, що в Україні дуже багато людей, які хворіють коронавірусом, але не знають про це через відсутність тест-систем. Він переконаний, що зараз, коли тести завезли, кількість хворих буде стрімко рости. Хворобу просто почнуть швидше виявляти.

«Небезпечно те, до чого торкаються інші люди. Телефон власний, до речі, теж небезпечний. Бо ти взявся за ручку в тролейбусі, а потім взяв телефон і приклав його до вуха. Гаманець, гроші. Ці речі небезпечні», - зазначив лікар.

Надутий підкреслив, що українцям варто на все дивитися з оптимізмом, тому що тривога погано впливає на організм. Стрес і тривога - це постійне виснаження систем захисту організму. Лікар радить носити маску. За його словами, маска не повністю захищає від вірусу, але вона здатна знизити вірусне навантаження.

«Одна справа, якщо у вас потрапить мільйон вірусів або увійде тисяча. Тисячу організм може на вході зреагувати і вбити. А мільйон вже не зможе. Маска потрібна не для того, щоб захистити, а щоб знизити вірусне навантаження», - пояснює лікар.

Друга необхідна річ, за словами фахівця, це дезінфектори. Принципово важливо, щоб люди обробляли руки після контакту. І остання річ, яку фахівець радить дотримуватися під час епідемії – це уникати невиправданих контактів з іншими людьми.

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