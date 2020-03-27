Після карантину більше мільйона українців залишаться без роботи



Таку думку в інтерв'ю для Politeka on-line озвучив політичний аналітик Андрій Вігірінський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).



За його словами, великі олігархи, які заборгували перед бюджетом України, можуть допомогти тільки медицині.



"Як вияв доброї волі вони могли б напружитися і заплатити, але навряд чи ми зможемо припустити, що "Укрнафта" погасить свій борг. Не потрібно ідеалізувати бізнес, це абсолютно різні речі. Якщо ми говором про медицину, то бізнесмени, меценати, політики можуть зробити пожертви, але це піде тільки на потреби медицини.", - зазначив аналітик.

Також він упевнений, що як тільки пандемія закінчиться, велика кількість людей втратить свої робочі місця, а ті люди, які приїхали з заробіток за кордоном не зможуть відразу ж повернутися на стару роботу.

"Додатково втратять роботу 300 тисяч осіб і після відкриття кордонів майже мільйон людей не зможу виїхати на колишні місця роботи. Для цих людей теж потрібно створювати робочі місця", - зазначив він.

Варто відзначити, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення. На такі заходи влада України пішла через поширення коронавірусу.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нових випадків.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.