Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов своєю першою заявою про пріоритетні напрями в роботі викликав неоднозначну реакцію в українців
Зокрема, громадський діяч та політичний експерт Дмитро Співак розкритикував плани Степанова в ефірі Politeka Online.
Йдеться про те, що голова МОЗ заявив про продовження медреформи розпочатої екс-міністром Уляною Супрун.
"Знаю його добре. Не медик, але організувати роботу міг би хотів сказати вчора я, але після його першого висловлювання мені хочеться сказати "все, з цим теж все зрозуміло, дайте наступного". Фраза звучить наступним чином, дослівно: "Два пріоритети, каже, у нас - боротьба з вірусом і продовження реформи Супрун". Уявляєте її роль сьогодні і, як вона курирує посольство сполучених штатів та інші визначені американські структури що... досі має вплив на деякі сфери охорони здоров'я. Ту ж закупівлю медикаментів через три транснаціональні корпорації і так далі. Але якщо Степанов говорить, що ми повинні продовжити реформу Супрун, а ця реформа знищить в найближчі місяці сільську медицину і полузруйнує міську... про що ми говоримо?" - поділився своєю думкою політолог.
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Експерт зазначив, що при цьому "жоден чиновник не наважився, включаючи президента і прем'єр-міністра, сказати "ні, ми, як мінімум, пересуваємо введення всіх цих норм на півроку - у нас карантин".
Раніше ми повідомляли, за словами Співака, карантин потрібно припиняти, навіть незважаючи на чутки, що уряд зібрався його продовжити.
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