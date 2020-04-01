Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов своєю першою заявою про пріоритетні напрями в роботі викликав неоднозначну реакцію в українців

Зокрема, громадський діяч та політичний експерт Дмитро Співак розкритикував плани Степанова в ефірі Politeka Online.

Йдеться про те, що голова МОЗ заявив про продовження медреформи розпочатої екс-міністром Уляною Супрун.

"Знаю його добре. Не медик, але організувати роботу міг би хотів сказати вчора я, але після його першого висловлювання мені хочеться сказати "все, з цим теж все зрозуміло, дайте наступного". Фраза звучить наступним чином, дослівно: "Два пріоритети, каже, у нас - боротьба з вірусом і продовження реформи Супрун". Уявляєте її роль сьогодні і, як вона курирує посольство сполучених штатів та інші визначені американські структури що... досі має вплив на деякі сфери охорони здоров'я. Ту ж закупівлю медикаментів через три транснаціональні корпорації і так далі. Але якщо Степанов говорить, що ми повинні продовжити реформу Супрун, а ця реформа знищить в найближчі місяці сільську медицину і полузруйнує міську... про що ми говоримо?" - поділився своєю думкою політолог.

Експерт зазначив, що при цьому "жоден чиновник не наважився, включаючи президента і прем'єр-міністра, сказати "ні, ми, як мінімум, пересуваємо введення всіх цих норм на півроку - у нас карантин".

Раніше ми повідомляли, за словами Співака, карантин потрібно припиняти, навіть незважаючи на чутки, що уряд зібрався його продовжити.

"Можна продовжити його навіть до 28 грудня, але повинна бути логіка дій і мислення. Я вважаю, що карантин в сьогоднішньому вигляді знищує економіку і епідемія закінчиться через півтора-два місяці точно. А наслідки для економіки країни будуть катастрофічними", - упевнений експерт.

Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

Як повідомляла Politeka, у Києві жорстко покарали продавця тістечок за порушення карантину, фото.

Також Politeka писала, що слуги народу вирішили, кому будуть нараховувати пенсії на карантині: "надбавки уготовані тим, хто..."