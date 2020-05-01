До 2024 року в Україні зміниться президент, так як Володимир Зеленський втратить контроль за ситуацією і не впорається з народним тиском

Такий прогноз в ефірі Politeka Online зробив український журналіст Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

Експерт перерахував фатальні помилки президента, які можуть йому в майбутньому коштувати крісла: "З початку правління перший удар - це призначення Андрія Богдана (екс-голова Офісу президента, - ред.), другий удар - падіння літака, третій - коронавірус... Наскільки Зеленський був щасливий після потрапляння на трон, настільки випало йому негараздів, і він з ними не впорається".

Пальчевський висловив думку, відзначаючи, що так само думає більшість українців, що Зеленський не протримається на посаді до кінця каденції в 2024 році.

"Мені здається, що буде дуже складно Володимиру Зеленському втриматися... Він буде змушений для того, щоб залишитися, піти на конституційну реформу, передати повноваження або новому прем'єр-міністру потужному, або створити нову коаліцію, або взагалі, нарешті, створити двопалатний парламент. Те, що я давно рекомендую всім співвітчизникам зробити, це прив'язати президента до уряду. Не робити так, щоб під президентом був хлопчик для биття у вигляді прем'єр-міністра, якого він хоче - ставить, хоче - знімає, перші 6 місяців нахвалює, як це було з Олексієм Гончаруком... Теж саме, президент вже сказав, що Денис Шмигаль - недосвідчений прем'єр-міністр. Хочеться сказати: "Володимир Олександрович, так якщо у вас досвідчених немає, зверніться до народу. Ми вам знайдемо досвідченого. Викликайте вже Азарова". По-моєму все закінчиться тим, що напишуть Миколі Яновичу "даєш долар по вісім"... Втримається він чи ні - мій прогноз як на погоду - негативний. Поміняється, побачите. Він не втримається, буде тиск народної маси, ми зрозуміємо, що не можна довіряти більше нікому", - резюмував Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський прокоментував скандал із захисними масками, привезеними на борту "Мрії".

«Знову невдача. Зустрічали «Мрію» всією країною, президент, керівник РНБО, все йшло безкоштовно, всі в Україну. А потім з'ясувалося, що якимось чином половина літака, а може і більше, опинилася в магазині Гереги в Житомирській області і продається», - повідомив журналіст, зазначивши, що "українці знову все не так зрозуміли" - на думку влади.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіотики біжимо воювати".

А ще Politeka писала, що Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозников розженуть".

Також Politeka повідомляла, что Пальчевський зробив заяву: "У всьому світі карантин менш агресивний, ніж в Україні і гроші у людей є. Хто в цьому винен?".