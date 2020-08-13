Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію в Білорусі

Свої думки тому приводу він озвучив в ефірі концептуально-політичної програми KARASsment на каналі Політека онлайн. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

«Перше, що мене здивувало, це кількість людей, які підтримували Лукашенка після того, що сталося те, що сталося в Україні. Велика кількість нашого населення, яке, здавалося б, по «майданом» займає перше місце в світі, я думаю... Ми, напевно, можемо тільки з вируючим вічно Ліваном позмагатися...", - заявив громадський діяч.

Пальчевський підкреслив, що Лукашенко кардинально відрізняється від Януковича.

«Не виступив ні Трамп, ні Меркель. Все було делеговано другому третьому ешелону. Чому? Тому що Білорусь і її керівник і в конкретному історичному умови це особливе явище. Це узурпатор Не типу Януковича. Якщо його можна узурпатором назвати. Він не створив олігархію, він не пограбував свій народ, як ми звикли це бачити в нашій країні», - зазначив він.

При цьому Пальчевський додав, що тут ще питання в тому, що в даній ситуації менше зло: квазімонархія Лукашенка або передача влади.

"Лукашенко увійде до світових підручників. В середині Європи, в середині майже 21го століття. Існує анклав монархії і квазімонархії, напівмонархії. На території колишнього Радянського Союзу при чому найвіддаленіша Західна його частина. І цей лукасултанат викликає сильне збудження у знаходяться при владі лідерів. Тому що прецедент ніхто не відміняв", - заявив Пальчевський.

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