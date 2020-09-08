Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна була на карантині протягом березня і квітня через те, що піддалась паніці, як і решта країн світу
Про це сказав політичний аналітик Андрій Вігірінський у студії Politeka-online.
"Паніка була викликана тим, що не знали, як боротись із вірусом, медичні установи не були готові до прийняття пацієнтів, не було тестувань і засобів тестування, не було засобів індивідуального захисту, і протоколів лікування теж не було", - переповів експерт відповідь Шмигаля журналістам.
Як наслідок, за його словами, Всесвятня організація охорони здоров'я рекомендувала людям піти на самоізоляцію.
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"Станом на сьогодні медицина в Україні готова (до лікування хворих на COVID-19, ред.), міжнародна організація рекомендує повторний карантин не вводити, економіка в приорітеті в усіх країнах світу", - наголосив експерт, посилаючись на слова Шмигаля.
Він також зазначив, що на тлі різкого падіння економіки по всьому світі ще один локдаун вже пережити не вдасться.
"Чи мова йде в данному випадку про те, що уряд України обманув своїх громадян? Він обманув рввно на стільки ж, на скільки уряд Бориса Джонсона і уряд фрау Меркель, в тому числі і уряди Італії, Іспанії, США обманювали своїх громадян", - вважає експерт.
Втім, за його словами, слід звернути увагу та розібратись у тому, яким чином ВООЗ свого часу заявила про пандемію та рекомендувала вводити карантин, через що відбулась глибинна економічна депресія у всьому світі, а зараз у ВООЗ говорять, що швецька модель в цілому є прийнятною, і слід відмовлятись від подальших обмежень і карантину.
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