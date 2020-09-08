Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина была на карантине в течение марта и апреля из-за того, что поддалась панике, как и остальные страны мира
Об этом сказал политический аналитик Андрей Вигиринский в студии Politeka-online.
"Паника была вызвана тем, что не знали, как бороться с вирусом, медицинские учреждения не были готовы к принятию пациентов, не было тестов и средств тестирования, не было средств индивидуальной защиты, и протоколов лечения тоже не было", - пересказал эксперт ответ Шмыгаля журналистам.
Как следствие, по его словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям пойти на самоизоляцию.
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"По состоянию на сегодня медицина в Украине готова (к лечению больных COVID-19, ред.), международная организация рекомендует повторный карантин не вводить, экономика в приоритете во всех странах мира", - отметил эксперт, ссылаясь на слова Шмыгаля.
Он также отметил, что на фоне резкого падения экономики по всему миру еще один локдаун уже пережить не удастся.
"Идет ли в данном случае речь о том, что правительство Украины обмануло своих граждан? Оно обмануло ровно на столько же, на сколько правительство Бориса Джонсона и правительство фрау Меркель, в том числе и правительства Италии, Испании, США обманывали своих граждан", - считает эксперт.
Впрочем, по его словам, следует обратить внимание и разобраться в том, каким образом ВОЗ в свое время заявила о пандемии и рекомендовала вводить карантин, из-за чего произошла глубинная экономическая депрессия во всем мире, а сейчас в ВОЗ говорят, что шведская модель в целом является приемлемой, и следует отказываться от дальнейших ограничений и карантина.
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