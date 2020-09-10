Політичний експерт Михайло Чаплига прокоментував думку колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана з приводу того, хто може стати наступним президентом України

Свою позицію з цього приводу Чаплига озвучив в інтерв'ю Politeka-online.

"Скажіть будь ласка, Разумков може стати президентом? Так. Так само, як став Турчинов. За якої умови? Якщо раптом неочікувано, якимось фантастичним, реалістичний або непередбачуваним способом Зеленський більше не президент", - наголосив Чаплига.

В такому разі, за словами експерта, теоретично Разумков може претендувати на посаду глави держави, якщо міністр внутрішніх справ Арсен Аваков втретє скаже, що він хоче провести чесні вибори.

"Тода - так. Чесні вибори від Авакова плюс Разумков на позиції виконуючого обов'язки - вірю. Він стає президентом. Не повірите, таку схему навіть я особисто підтримаю, тому що особисто Діму (Разумкова, - ред.) я знаю і розумію, хто він, що він і як він", - сказав Чаплига.

Втім, на думку політолога, словами про те, що Разумков може стати наступним президентом України, Андрій Богдан "палить" його.

"Тому що Діма - не "соросятня". Таким чином Богдан "палить" і Авакова, тому що він сказав, що єдиний "прозахідний" політик - це Аваков. Прозахідний - це який? Продемонський, чи що?" - запитав він.

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