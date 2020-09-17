Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів подробиці інциденту за участю мера Києва Віталія Кличка

Про це він повідомив в інтерв'ю Politeka Online.

За його словами, те, що пише Кличко в Facebook з даного питання, – повна вигадка.

Пальчевський розповів, як насправді все відбувалося.

"Офіціант попросив, щоб Кличко не відбирав у нього телефон, але Кличко не зміг встояти. Він думав, що отримає в руки мій телефон – це мрія будь-якого політика-опонента. І не втримався наш градоначальник, придумав історію про те, що він повинен повертати телефони, ще й запропонував звертатися на лінію 15-51. Звернень на цю лінію було кілька, в тому числі і від поліції. Тому що в поліцію про вкрадене (хоча насправді це був грабіж) про телефон було написано заяву. Приїхало три поліцейські бригади, які з'ясовували", - розповів Пальчевський.

За словами громадського діяча, в поліції всі сміялися і не вірили йому, що сам Кличко забрав його телефон.

"Якби я не зробив кілька записів, сам би ніколи не повірив. Кличко їх буде отримувати в міру розвитку цього скандалу. З запису цілком ясно, що і адміністратор кафе і офіціант, який повинен був забрати цей телефон, тому що господар телефону знаходився в двох кроках... А тут вже був Кличко - швидкий як удар в пах. Він думав, що вдарить таким чином мені в пах і пішов на такий ризик в стилі 90-х років. Далі, мабуть, йому сказали: "Віталік, ти що – з глузду з'їхав? Давай придумаємо історію, що телефон тобі передав офіціант. Але офіціант заявляє зворотне", - додав Андрій Пальчевський.

Politeka писала, що бажання мера Києва Віталія Кличка «поритися» в телефоні опонента напередодні виборів – це підлість, вважає Андрій Пальчевський.

Лідер партії" Перемога Пальчевського " розповів, що мер бачив його сидячим за столом в кафе по вулиці Ярославів Вал і бачив залишений телефон. "Насправді, він думав, що це мій. Адже добре напередодні виборів отримати телефон свого опонента, засунути туди свій ніс і поритися там", - сказав він.

Політолог Кирило Сазонов прокоментував неординарну поведінку мера Києва, який відібрав у офіціанта мобільний телефон.

Таку політтехнологію експерт пояснює прихованою загрозою, яку несе кандидатура Пальчевського.

"Загальнодоступні рейтинги малюють хорошу картинку для чинного мера, але ось закриті і штабні ... вони говорять про неминучий другий тур. Саме з Пальчевським. І якщо в першому турі кандидати отримають тільки голоси своїх прихильників, то в другому всі противники чинної влади можуть проголосувати за суперника чинного міського голови. Другий тур часто стає битвою не рейтингів, а антирейтингів. І тут команда Віталія Кличка допустила фатальну помилку ще рік тому, коли сформувала тактику виборчої кампанії", – резюмував Кирило Сазонов.