Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал подробности инцидента с участием мэра Киева Виталия Кличко

Об этом он сообщил в интервью Politeka Online.

По его словам, то, что пишет Кличко в Facebook по данному вопросу, – полная выдумка.

Пальчевский рассказал, как на самом деле всё происходило.

"Официант попросил, чтобы Кличко не отбирал у него телефон, но Кличко не смог устоять. Он думал, что получит в руки мой телефон – это мечта любого политика-оппонента. И не удержался наш градоначальник, придумал историю о том, что он должен возвращать телефоны, еще и предложил обращаться на линию 15-51. Обращений на эту линию было несколько, в том числе и от полиции. Потому что в полицию об украденном (хотя на самом деле это был грабеж) о телефоне было написано заявление. Приехало три полицейские бригады, которые выясняли", – рассказал Пальчевский.

По словам общественного деятеля, в полиции все смеялись и не верили ему, что сам Кличко забрал его телефон.

"Если бы я не сделал несколько записей, сам бы никогда не поверил. Кличко их будет получать по мере развития этого скандала. Из записи совершенно ясно, что и администратор кафе и официант, который должен был забрать этот телефон, потому что хозяин телефона находился в двух шагах... А тут уже был Кличко – быстрый как удар в пах. Он думал, что ударит таким образом мне в пах и пошел на такой риск в стиле 90-х годов. Дальше, видимо, ему сказали: "Виталик, ты что – с ума сошел? Давай придумаем историю, что телефон тебе передал официант. Но официант заявляет обратное", – добавил Андрей Пальчевский.

Politeka писала, что желание мэра Киева Виталия Кличко «порыться» в телефоне оппонента накануне выборов – это подлость, считает Андрей Пальчевский.

Лидер партии "Перемога Пальчевского" рассказал, что мэр видел его сидящим за столом в кафе по улице Ярославов Вал и видел оставленный телефон. "На самом деле, он думал, что это мой. Ведь хорошо накануне выборов получить телефон своего оппонента, засунуть туда свой нос и порыться там", – сказал он.

Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал неординарное поведение мэра Киева, который отобрал у официанта мобильный телефон.

Такую политтехнологию эксперт объясняет скрытой угрозой, которую несет Кличку кандидатура Пальчевского.

"Общедоступные рейтинги рисуют хорошую картинку для действующего мэра, но вот закрытые и штабные…они говорят о неизбежном втором туре. Именно с Пальчевским. И если в первом туре кандидаты получат только голоса своих сторонников, то во втором все противники действующей власти могут проголосовать за соперника действующего городского головы. Вторую тур часто становится битвой не рейтингов, а антирейтингов. И тут команда Виталия Кличко допустила фатальную ошибку еще год назад, когда сформировала тактику избирательной кампании", – резюмировал Кирилл Сазонов.