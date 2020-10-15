Президент Володимир Зеленський виграє, ставлячи питання про посилення покарання для корупціонерів

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен в інтерв'ю Politeka-online.

"Тут же питання не в тому, що "давайте цих і тихпосадимо", а чи важливо посилити покарання за корупцію чи ні. Звичайно ж все дадуть відповідь "так". Зрозуміло, що й інші питання можна поставити так, щоб люди відповідали "так", - зазначив експерт.

За його словами, результати опитування дадуть президенту якісь бонуси.

"Може навіть не у Зеленського, а у деяких лобістів буде те, з чим вони прийдуть до депутатів і скажуть: "Послухайте, депутати, тут ось люди просять, давайте щось робити". Якщо ця ініціатива піде далі, то кому підуть всі лаври? Звичайно ж Зеленському. Мені здається, це багатоходівка, а не одноходівка", - пояснив Тізенгаузен.

Нагадавши, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення в день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують відповісти на 5 питань.

На даний момент президент озвучив два пункти:

Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

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