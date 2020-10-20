В Україну може потрапити Російська вакцина від "китайського" вірусу під виглядом європейської

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Андрій Золотарьов в ефірі Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"В першу чергу будуть забезпечуватися потреби Російської Федерації, але через деякий час її можуть запропонувати і нам", - упевнений Золотарьов.

За його словами, якщо на Заході погодяться купувати російську вакцину, то Україна замість обіцяної європейської отримає саме її.

"Головне, щоб не вийшло, як з російським газом. Ми ж купуємо нібито європейський газ у Словаччини", - зазначив експерт.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала заявку від Європи на проведення випробувань вакцини проти "китайського" вірусу, якщо її визнають безпечною для життя.

Планується, що випробування цієї вакцини будуть проводитися в клінічних центрах Києва, Львова, Вінниці та Івано-Франківська.

У Міністерстві охорони здоров'я вже підрахували її попередню вартість.

Так, для українців вакцина може обійтися в суму трохи більше тисячі гривень. Мова про дослідження, що проводяться в Китаї і США, розповів Максим Степанов.

Нагадаємо, Ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

Також Politeka писала, у ВООЗ розкрили терміни масштабної вакцинації.