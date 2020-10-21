Поїздка депутатів від партії "Слуга народу" на Донбас за декілька днів до виборів є очевидним піаром, розрахованим на "ідіотів"

Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Співак в інтерв'ю Politeka-online.

Так, журналістка запитала Співака про його ставлення до візиту "слуг" на передову.

"Можна я задам грубе питання? Вам приємно, що вас тримають за ідіотів? Ну, за мавп? Мені - ні. Я не хочу перетворюватись у мавпу. Депутати "Слуги народу" за три доби до виборів, де в них рейтинг просто п*****ь який низький, їдуть на Донбас. І що? З автоматами їдуть чи борщ їісти? Нахр**а вони туди їдуть? За три дні до виборів, я це підкреслюю", - обурився Співак.

Експерт впевнений, що такими діями з українців роблять "ідіотів", і керує цим президент України Володимир Зеленський. Також він порівняв поїздку нардепів на дві доби з ночівлею з відвідуванням дитячого табору.

"Ну, як у табір піонерський. З ночівлею, під гітару. Куди ви їдете? На яку передову? Ви їдете тупо піаритись - все це продовжуються, як і при Порошенку було. Ви їдете піаритись на почутті патріотизму людей... "Ми ж їдемо туди - подивіться, які ми сміливі!"... Огидно і бридко, йому ж (Зеленському, - ред.) 43 роки, а чим він відрізняється від Порошенка?" - запитав експерт.

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