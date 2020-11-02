Міністр охорони здоров/я Максим Степанов "нагнітає істерію" в Україні своїми заявами про посилення карантину

Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Politeka-online.

Так, на думку експерта, Степанов робить гучні заяви про коронавірус та карантин для того, щоб "підготувати підгрунтя" та "проробити можливий сценарій".

"Фактично пан Степанов озвучує можливість введення надзвичайної ситуації в Україні у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Тоді, відповідно, стоїть під питанням і проведення другого туру виборів, і взагалі функціонування державного апарату як такого з вже обраними головами", - зазначив він.

За словами Снєгирьова, другий тур місцевих виборів можуть перенести на 2021 рік.

"Ось вам ще один сценарій, який витікає з цього сценарію", - наголосив експерт.

Що ж стосується можливого зобов'язання всіх українців всюди носити маски, за прогнозами Снєгирьова, якщо це буде впроваджено, то населення буде ігнорувати таке правило.

"Той самий масочний закон дозволяє або штрафувати людину, або затримувати за порушення чи то розповсюдження коронавірусної хвороби. Тобто йдеться про те, що фактично це буде розглядатись як один з елементів надзвичайної ситуації, коли співробітникам поліції будуть надані додаткові повноваження", - пояснив він.

Нагадаємо, українцям на карантині придумали нове покарання, термінова заява Степанова: "на цьому тижні...".

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