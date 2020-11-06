Розподіл регінів України по карантинних зонах не дає жодних результатів
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Руслан Борник в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Бортник зазначив, що ще влітку уряд вніс зміни, згідно з якими регіональна влада може приймати свої винятки щодо режиму червоної зони.
"Цим всі користуються. Формально, стать країни або навіть вся країна може бути в червоній зоні, але місцеві комісії з техногенної безпеки кажуть: "так, ми в червоній зоні, але транспорт зупиняти не будемо". Ось в такому режимі і живе країна - ніяких обмежень немає. Я сміявся, коли побачив, що прийняли рішення зобов'язати носити маски в метро. Я вам скажу, що таке рішення можуть прийняти тільки ті люди, які ним не користуються ",- розповів політолог.
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За його словами, червона зона карантину - це по суті вже і є локдаун.
"Ми ж пам'ятаємо ще з літа яка ситуація з виконанням їхніх рішень щодо карантину. Локдаун вже давно настав, оскільки віднесення якихось територій до червоної зони передбачає собою локдаун. Зупинку транспорту, установ і всього іншого",
Эксперт підкреслив, що прийняття так званої "чорної зони" нічого в країні не змінить.
"Та хоч сіро-буро-малиновою назвіть. Поки держава не введе, хоча б на деяких територіях, режим надзвичайної ситуації, який дозволить вводити комендантську годину, вводити повний локдаун буде неможливо", - підсумував Бортник.
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