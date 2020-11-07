Підвищення тарифів в Україні є необґрунтованим в умовах світової пандемії

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Ми єдина країна в світі, яка під час карантину підняла тарифи на комунальні платежі. Вдумайтеся в цю ситуацію. Проходить два дні після виборів і ми на 35 відсотків піднімаємо ціну на газ. Ну як так? При тому, що світова ціна на газ зросла на 15 відсотків, тобто 15 відсотків було б хоча зрозуміло", - пояснив Атаманюк.

"У нас же є свій газ. Якщо ви сильна і крута влада зобов'яжіть олігархів, які контролюють у нас тарифну політику, щоб український газ за тією ж ціною (собівартістю - ред.) йшов населенню", - запропонував експерт.

За словами економіста, ситуація з підвищенням тарифом впливає на настрій українців і місцевої влади.

"Якщо до цього всього ввести локдаун - його ніхто не буде виконувати", - підсумував Атаманюк.

Варто відзначити, що Україна накопичила 28,3 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, що є абсолютним рекордом за останнє десятиліття.

У "Нафтогазі" запевнили, що такі запаси дадуть можливість безперебійно пройти опалювальний сезон.

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