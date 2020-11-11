В Україні немає можливості вводити ні повний локдаун, ні карантин вихідного дня

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Чаплига в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



"Карантин вихідного дня - це взагалі не варіант. Це маячня сивої кобили. Він знищить залишки малого бізнесу. З цієї точки зору, введення повного локдауну на три тижні більш виправдано, але для цього потрібно було гроші з "ковідного" фонду правильно розподіляти. Зараз введення локдауну - це смерть", - пояснив експерт.

Чаплига зазначив, що в разі введення повного локдауну в Україні влада повинна вводити і режим НС, взявши на себе всі витрати, але до цього не дійде.

"Всі помилки били зроблені в минулому. На сьогодні у держави немає жодної можливості ввести повний локдаун, хоча зараз його вводити було потрібно. Спочатку (локдауна - ред.) потрібно було провести тестування, і через два тижні знову, але у нас немає ніякої медичної бази, у нас немає нічого. Вибачте за мою французьку, ми в ж*пі", - емоційно заявив експерт.



На його думку, в ситуації, що склалася "кожен буде сам за себе".



"Уряд вже нічим не керує і ні на що не впливає. Залишки легітимності Зеленського - це єдине, що хоч якось утримує нас усіх", - підсумував Чалпига.

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"Але карантин вихідного дня реально скоротить кількість контактів між людьми. І таким способом можна взагалі вирішити проблему", - упевнений експерт.

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