Відносини України і США за президентства Джозефа Байдена залежатимуть тільки від України
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив аналітик-міжнародник Ілля Куса в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Насамперед експерт торкнувся питання військової допомоги від США.
"Військова допомога залишиться або на тому ж рівні (зараз щорічно ми отримуємо близько 400 млн доларів), або вона незначно збільшиться", - зазначив Куса.
Аналітик підкреслив, що можливі зміни у відносинах між США і РФ.
"Враховуючи те, що демократи часто критикували Росію то за втручання у вибори, то за кібератаки проти Російської Федерації можуть ввести нові санкції. Під час Трампа теж вводилися і нічого по суті не змінилося. Я не думаю, при Байдені щось зміниться кардинально",-пояснив аналітик.
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За його словами, для України обрання президентом США Джосефа Байдена нічого по суті не змінить.
"Наші відносини зі Штатами несистемні і неповноцінні. Вони багато в чому залежать не від особистості президента, а від Конгресу. Ми можемо міркувати і мріяти, але все буде залежати від України: які Україна ставить цілі у відносинах зі Штатами", - підсумував Куса.
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