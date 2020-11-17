В рамках боротьби із коронавірусом Україна має створити свою власну модель протистояння захворюванню
Таку думку висловив економічний експерт Олександр Савченко в інтерв'ю Politeka-online.
Так, на його думку, українська модель боротьби з вірусом повинна базуватись на нашій ментальності та нездатності влади організовувати складні процеси - наприклад, швидко створити і облаштувати лікарні для пацієнтів з ковідом.
Також, за його словами, необхідно враховувати бідність людей в Україні, яка "аж зашкалює".
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"Як на мене, нам треба обрати швецьку модель, суть якої полягає в тому, що держава робить дуже примітивні, але правильні речі", - наголосив експерт.
Наприклад, за словами Савченко, необхідно виготовляти велику кількість захисних масок і безкоштовно їх роздавати маленьким магазинам, у яких мало грошей, пенсіонерам, людям в аеропортах і т.д.
"Держава це може зробити. А далі - покласти відповідальність за здоров'я людей на самих людей і на бізнес", - вважає експерт.
Також Савченко назвав карантин вихідного дня "контрольним пострілов в голову" малому бізнесу.
Він пояснив, що українцям все одно буде потрібно ходити в перукарні, купувати і т.д. І якщо раніше люди це "розтягували" на тиждень, то тепер це треба зробити на 5 днів.
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Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.
Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.