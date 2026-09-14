Графіки відключення світла в Кропивницькому з 15 по 17 вересня оприлюднило Кіровоградобленерго. Через технічне обслуговування мереж частина містян залишиться без електроенергії у будні.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на цей тиждень додатково розширили — енергетики попередили про нову хвилю знеструмлень у Кропивницькому.

Графіки відключення світла в Кропивницькому з 15 по 17 вересня стосуються планового технічного обслуговування мереж, яке триватиме переважно з 08:00 до 17:00. Світла не буде в десятках багатоповерхівок і приватних садиб міста.

Про це повідомляє Кіровоградобленерго на офіційному сайті. Фахівці проводять ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях і повітряних лініях, тому відключення неможливо перенести на нічний час.

Які вулиці знеструмлять 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, з 08:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці вулиць Володимира Антоновича, Симона Петлюри, Івана Олінського та Гурбенської. Також відключення торкнуться провулків Саксаганського та Кропивницького.

Окремо, в інтервалі з 09:00 до 13:00, роботи проведуть на вулиці Козацькій та у провулку Козацькому. Тут світло вимикатимуть коротшими проміжками, аби завершити технічне обслуговування до обіду.

17 вересня: адреси знеструмлень

На четвер, 17 вересня, запланований ще один великий блок робіт. З 08:00 до 17:00 світло вимкнуть на вулицях Джерельній, Лесі Українки, Кільцевій, Районному Бульварі, Мозеса Гомберга та Отамана Чорного Ворона.

Енергетики наголошують, що графік може зсуватися залежно від погоди та стану обладнання. Точнішу інформацію щодо свого будинку варто перевіряти в особистому кабінеті на сайті компанії або за кол-центром 0-800-501-148.

Що робити під час планового відключення

Фахівці радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а морозильну камеру тримати зачиненою. Для захисту побутової техніки від перепадів напруги варто вимкнути прилади з розеток до поновлення подачі світла.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть павербанки та телефони: опубліковано графіки відключення світла в Кіровоградській області з 13 по 15 вересня.