Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі не фіксується, однак після російських ударів по логістичних складах окремі товари можуть зникати з полиць — у мережах супермаркетів і в Мінагрополітики пояснили, чого чекати далі.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області після атак РФ лишається радше ризиком, аніж реальністю. У магазинах Дніпра ажіотажу немає: частина покупців зізнається, що «про запас нічого не беремо», а самі мережі кажуть, що штучний попит лише додає проблем із наявністю товарів, повідомляє Суспільне.

У мережі АТБ, магазини якої працюють і в Дніпропетровській області, підтвердили перебої з окремими товарами й запровадили ліміти: до 6 одиниць в одному чеку на консерви, олію, продукти швидкого приготування, макарони, сіль, цукор та яйця. Схожі обмеження діють і в «Ашані»: не більше 6 штук або 6 кг на чек, а яєць — до 6 десятків.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив: масштабного дефіциту в країні немає. Під найбільшим ризиком — товари, які потрібно швидко реалізовувати: овочі, фрукти, а також свіжа й охолоджена продукція, що продається «на льоду», — свіже м'ясо та риба.

Під питанням можуть опинитися й імпортні позиції, які в Україні не виробляють або вирощують у малих обсягах: цитрусові, банани, кава та какао-боби, океанічна й морська риба, рис і сіль. Причина — удари по великих розподільчих центрах, куди раніше звозили продукцію великими партіями, пояснив міністр.

Через перебудову логістики продукти по всій Україні можуть потенційно подорожчати в межах 2,5%, оцінюють у Мінагрополітики. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що восени м'ясна група зросте в ціні до 10%, крупи — до 15%, а першими подорожчають молочні та заморожені продукти.

Чи варто робити запаси

У Кабміні запроваджені ліміти називають передчасними. Цукру, круп та олії, за словами Тараса Висоцького, виробляють більш ніж достатньо, тож підстав для тривалого зникнення цих продуктів із полиць немає. Міністр радить не скуповувати товари навмисно: якщо обмеження вже ввели, люди можуть брати «всі шість пачок» замість однієї, що лише підігріває ажіотаж.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: у мережі супермаркетів пояснили, чому з полиць зникли товари.

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