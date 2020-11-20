Карантин вихідного дня - це абсурд, адже в такому разі треба все закривати для всіх, щоб розірвати ланцюг поширення вірусу

Таку думку висловив економіст Андрій Новак в інтерв'ю Politeka-online.

За його словами, вибірковий карантин для окремих закладів і тільки два дні на тиждень - це повний абсурд.

"Вірус знає, що таке робочий день чи вихідний? Вірус знає, що таке день, вечір, ніч, ранок? Він поширюється незалежно від всього цього. Тому обмежувати на окремі дні - який сенс?" - запитав Новак.

Крім того, за його словами, після оголошення про те, що певні заклади будуть закриті у вихідні, люди почнуть туди йти в робочі дні. Таким чином, виникне ще більша концентрація людей на той чи іншій площі.

Коментуючи ситуацію в Німеччині, коли протестувальників разженяли силою правоохоронці, Новак наголосив, що навіть в таких розвинених країнах люди не витримують введених обмежень через погіршення економічної ситуації.

"Це буде приклад для інших країн. Це може викликати ланцюгову реакцію, в тому числі для України", - прогнозує Новак.

На думку експерта, для запобігання поширення вірусу достатньо було б відповідально дотримуватись дистанції та носити маски, адже вірус не поширюється через дверні ручки та інші предмети, яких ми торкаємось.

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