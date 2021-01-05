На наступних президентських виборах конкуренцію Володимиру Зеленському можуть скласти три кандидати

Як передає Politeka.net такою думкою поділився політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Експерт нагадав, що кандидатуру Зеленського почали обговорювати тільки за рік до президентських виборів.

"Я думаю, що у нас можна буде реально оцінювати хто є потенційними кандидатами, хто кине виклик Зеленському, не раніше кінця 2022 року", - зазначив Фесенко.

За його словами, підготовка політичних еліт до президентських виборів почнеться не раніше, ніж за рік-два, але кандидатури вже обговорюються.

"Кастинг на потенційних суперників Володимира Зеленського може початися і раніше. Дискусії вже йдуть про Разумкова, останні місяці активно обговорюють тему Кличка, Гройсмана, але я думаю, що ще рано", - зазначив політолог.

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