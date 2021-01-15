Президент США Дональд Трамп побічно винен у блокуванні на соцмережах
Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За словами експерта, своїми постами в соцмережах американський президент хоч і не навмисно, але посприяв заворушенням на вулицях.
"Є обмеження. У чому тут проблема. Трамп прямо не закликав до насильства, в цьому плані він не порушив правил і традицій, але заявляючи про фальсифікації, мобілізуючи своїх прихильників він побічно, підкреслюю, побічно сприяв виникненню цієї ситуації і насильницьким діям", - пояснив політолог.
"Це вже питання до юристів і філософів про ступінь відповідальності Трампа. Але проблема, на яку вже звертають увагу авторитетні політики та експерти в західному світі, полягає в тому, що керівники соцмереж діяли суб'єктивно", - зазначив експерт.
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Нагадаємо, про те, що найбільші соцмережі обмежили доступ до акаунтів Дональда Трампа стало відомо 7 січня.
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