Президент США Дональд Трамп побічно винен у блокуванні на соцмережах

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За словами експерта, своїми постами в соцмережах американський президент хоч і не навмисно, але посприяв заворушенням на вулицях.



"Є обмеження. У чому тут проблема. Трамп прямо не закликав до насильства, в цьому плані він не порушив правил і традицій, але заявляючи про фальсифікації, мобілізуючи своїх прихильників він побічно, підкреслюю, побічно сприяв виникненню цієї ситуації і насильницьким діям", - пояснив політолог.

"Це вже питання до юристів і філософів про ступінь відповідальності Трампа. Але проблема, на яку вже звертають увагу авторитетні політики та експерти в західному світі, полягає в тому, що керівники соцмереж діяли суб'єктивно", - зазначив експерт.

Нагадаємо, про те, що найбільші соцмережі обмежили доступ до акаунтів Дональда Трампа стало відомо 7 січня.





Нагадаємо, Фесенко пояснив, що стоїть за питаннями Зеленського до українців у день виборів: "це частина плану по...".

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