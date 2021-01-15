Президент США Дональд Трамп косвенно виновен в блокировке на соцсетях

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политолог Владимир Фесенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам эксперта, своими постами в соцсетях американский президент хоть и не намеренно, но поспособствовал беспорядкам на улицах.



"Есть ограничения. В чем здесь проблема. Трамп прямо не призывал к насилию, в этом плане он не нарушил правил и традиций, но заявляя о фальсификациях, мобилизуя своих сторонников он косвенно, подчеркиваю, косвенно способствовал возникновению этой ситуации и насильственным действиям", - пояснил политолог.

"Это уже вопрос к юристам и философам о степени ответственности Трампа. Но проблема, на которую уже обращают внимание авторитетные политики и эксперты в западном мире, заключается в том, что руководители соцсетей действовали субъективно", - отметил эксперт.

Напомним, о том, что крупнейшие соцсети ограничили доступ к аккаунтам Дональда Трампа стало известно 7 января.







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