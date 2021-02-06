Президент України Володимир Зеленський повинен провести кадрові зміни в команді, щоб позитивно вплинути на ситуацію в країні

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політолог і журналіст Юрій Романенко В інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, Володимир Зеленський, як президент, може зіграти серйозну роль в історії України, але для цього йому належить зробити ряд дій.

"Доведеться боротися. Прийшов час міняти команду і істотно її модернізувати, тому що друзі і знайомі, які звичні Зеленському, не дають результат і керованість, якої він потребує", - зазначив Романенко.

Експерт підкреслив, що тільки після цього можна робити якісь зміни в країні.

"Зараз буде підніматися питання Як змінити команду, тому в ній повинні бути "бультер'єри", а не беззубі шавки, якими затоплений Офіс президента", - підсумував Романенко.

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