Українська влада має заявити про створення політичного представництва Автономної республіки Крим та паралельних органів влади в екзилі.

Як повідомляє Рoliteka, про це заявив у програмі «Політика Навиворіт» експерт, голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

«Українська сторона має заявити про створення уряду в екзилі, тобто політичного представництва Автономної республіки Крим. Це те, що в роки Другої Світової війни запропонував польський народ, створивши уряд в екзилі в Лондоні, і якому Велика Британія надавала дипломатичну й фінансову допомогу. Те саме ми маємо зробити на українській території. Заявити про те, що є органи влади, які готові на момент звільнення окупованих територій безпосередньо зайнятися питаннями господарської діяльності», – розмірковує він.

«Варто створити й паралельні органи місцевої влади, прекрасно розуміючи, що на момент окупації Російською Федерацією Автономної республіки Крим проведення виборів неможливо. На мою думку, перше, що має зробити Президент, – це оголосити про створення військово-цивільних адміністрацій відповідно в усіх районах АР Крим. Тоді питання виборів відпадає автоматично, а ми продемонструємо країнам Заходу, що Україна робить перші практичні кроки щодо звільнення окупованих територій», – переконаний Снєгирьов.

Він також вважає за необхідне переоснащення української армії, не відкидаючи військовий компонент звільнення окупованих територій.

«Нам говорять, що військовий сценарій не варто розглядати апріорі, бо це начебто буде військово-політичною катастрофою для України. Подібні сентенції свідчать про те, що ми демонструємо Заходу свою неготовність звільняти наші території. І тут питання не в тому, що Сполучені Штати нас підтримують чи не підтримують. Чи підтримає нас Німеччина чи Франція. Ми маємо заявити про захист національних інтересів і суверенітету. Відповідно заявити, що ми розглядаємо не тільки політико-дипломатичний шлях звільнення окупованих територій, але й залишаємо за собою право військовим шляхом звільнення наших територій», – проголошує Снєгирьов.

Раніше він різко висловився про літак Аксьонова та Костянтинова

Нагадуємо, politeka писала, що політолог передбачає реалізацію Абхазького сценарію на Донбасі.

Снєгирьов заявляв, що в гібридній війні треба відповідати гібридними діями.