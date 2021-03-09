Українська влада має заявити про створення політичного представництва Автономної республіки Крим та паралельних органів влади в екзилі.
Як повідомляє Рoliteka, про це заявив у програмі «Політика Навиворіт» експерт, голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
«Українська сторона має заявити про створення уряду в екзилі, тобто політичного представництва Автономної республіки Крим. Це те, що в роки Другої Світової війни запропонував польський народ, створивши уряд в екзилі в Лондоні, і якому Велика Британія надавала дипломатичну й фінансову допомогу. Те саме ми маємо зробити на українській території. Заявити про те, що є органи влади, які готові на момент звільнення окупованих територій безпосередньо зайнятися питаннями господарської діяльності», – розмірковує він.
«Варто створити й паралельні органи місцевої влади, прекрасно розуміючи, що на момент окупації Російською Федерацією Автономної республіки Крим проведення виборів неможливо. На мою думку, перше, що має зробити Президент, – це оголосити про створення військово-цивільних адміністрацій відповідно в усіх районах АР Крим. Тоді питання виборів відпадає автоматично, а ми продемонструємо країнам Заходу, що Україна робить перші практичні кроки щодо звільнення окупованих територій», – переконаний Снєгирьов.
Він також вважає за необхідне переоснащення української армії, не відкидаючи військовий компонент звільнення окупованих територій.
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«Нам говорять, що військовий сценарій не варто розглядати апріорі, бо це начебто буде військово-політичною катастрофою для України. Подібні сентенції свідчать про те, що ми демонструємо Заходу свою неготовність звільняти наші території. І тут питання не в тому, що Сполучені Штати нас підтримують чи не підтримують. Чи підтримає нас Німеччина чи Франція. Ми маємо заявити про захист національних інтересів і суверенітету. Відповідно заявити, що ми розглядаємо не тільки політико-дипломатичний шлях звільнення окупованих територій, але й залишаємо за собою право військовим шляхом звільнення наших територій», – проголошує Снєгирьов.
Раніше він різко висловився про літак Аксьонова та Костянтинова
Нагадуємо, politeka писала, що політолог передбачає реалізацію Абхазького сценарію на Донбасі.
Снєгирьов заявляв, що в гібридній війні треба відповідати гібридними діями.