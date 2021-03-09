Україна має демонструвати рішучість у питаннях повернення своїх територій. Як повідомляє Рoliteka, про це ро це у програмі «Політика Навиворіт» розповів політичний експерт, співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

Він акцентував увагу на тому, що звільнення окупованих територій неможливо без звільнення населення, яке там залишилося.

«В першу чергу, йдеться про ідеологічний вплив з боку України. Варто акцентувати увагу на посиленні української інформаційної присутності на Кримському півострові», – наголошує Снєгирьов.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, український державний телеканал «Дім» почав подавати сигнал для жителів тимчасово окупованих територій через супутник ASTRA-4A. Як повідомляє сайт каналу, його вже дивляться в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Судаку, Євпаторії, Сімферополі та інших містах.

«Нарешті на сьомому році війни ми накриємо українським сигналом окуповані території Донбасу! Але чому тільки Донбасу? А Крим?! Чому чи не єдиним мовником, який дає сигнал на територію Криму, є кримськотатарський телеканал ATR.UA? Цей приватний канал належить громадянину Російської Федерації Ельзару Іслямову», – пояснив експерт.

Він вважає: якщо ми дійсно хочемо повертати тимчасово окуповані території – мусимо піднімати питання українізації. «Політика м’якої сили» полягає в розвитку українського мовлення, роботі з населенням, яке мешкає на окупованих територіях.

Але головне – економічна блокада цих територій, наголошує політолог.

«Питання водопостачання до Криму на момент перебування російських окупаційних сил не варто розглядати апріорі. Подібні заяви мають розглядатися в контексті закону про колаборантів, який незабаром прийме Верховна Рада України. Такі сентенції будуть розглядатися як заклик до повалення конституційного ладу і прямою співпрацею з країною-окупантом. Немає поняття окремого суверенітету Луганської і Донецької областей та Автономної республіки Крим. Війна не закінчена до тих пір, поки не звільнені всі окуповані території України. А це сім відсотків нашої землі», – переконаний Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, політолог Снєгирьов закликав не поширювати інформацію, що підриває бойовий дух українських військових.

Також він вважає, що тиск на Російську Федерацію через можливість розширення Нормандського формату не мав ніяких наслідків.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, на думку політолога Руслана Бортника - участь в нормандських переговорах – це маса зобов'язань, але ніяких переваг.